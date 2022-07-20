Директор кубанского Хогвартса сел на инвалидную коляску, чтобы проверить доступность среды для лицеистов

Лицей набирает учеников Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Учебный процесс в Первом университетском лицее имени Лобачевского в Усть-Лабинске (его уже назвали кубанским Хогвартсом) завершился каникулами. Его ученики, как и из обычных средних школ, разъехались по своим городам. Но вернутся, как и все, 1 сентября. А лицей уже вовсю готовится к новому учебному году. Этим летом здесь объявили первый большой набор учеников с 7 по 11 классы.

Накануне события директор лицея Андрей Гладилин лично убедился, что ко всем многочисленным преимуществам обучения здесь, можно добавить еще одно неоспоримое достоинство - доступность среды учебного заведения. На инвалидной коляске он проехал территорию от жилого кампуса до спорткомплекса - всего 4,5 гектара.

Обучение в лицее бесплатное

- В начале лета я получил травму и на протяжении месяца вынужден был передвигаться с помощью костылей и инвалидной коляски. Все это время в лицее происходит много событий, требующих моего непосредственного участия: вручение аттестатов и выпускной 9-классников, летние школы для поступающих, финальная подготовка кампуса и спорткомплекса. Учебные классы, учительская, столовая, библиотека, кампус – по этому маршруту я передвигаюсь каждый день, и на собственном примере убеждаюсь, что люди с ограниченными физическими возможностями могут без ограничений передвигаться по территории лицея, - говорит Андрей Гладилин.

Единственное помещение, где директору потребовалась посторонняя помощь – это двухэтажная библиотека - гордость лицея. Однако в таких случаях ученик может рассчитывать на помощь персонала – библиотекаря, тьютора или представителя службы безопасности.

Напомним, настоящий наукоград, оборудованный по последнему слову техники, начал обучение в январе. Пока в нем учатся только дети из Краснодарского края. Но в учебном заведении есть все условия для комфортного проживания иногородних студентов.

Еще можно подать документы в 11 класс

Итоговые списки поступивших в Первый Университетский лицей в 2022 году будут сформированы в августе. А пока на сайте лицея еще можно зарегистрироваться на онлайн-экзамен в 11 класс – это последний в этом году набор в уникальное учебное заведение.

Официально он был открыт 8 апреля 2022 года при поддержке Олега Дерипаски. Он рассчитан на 475 учащихся 7-11 классов. Учеников лицея готовят к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ. Обучение в лицее бесплатное.