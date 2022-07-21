На данный момент в отношении начальника районной полиции назначили служебную проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке.

Как стало известно, внимание силовиков привлек заместитель начальника Отдела МВД России по Темрюкскому району. Именно к нему 21 июля пришли оперативники, чтобы задать несколько вопросов о незаконном вознаграждении.

Выяснилось, что у силовиков была информация - сотрудник может быть причастен к получению денег. При проверке сведения подтвердились.

- Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт получения незаконного денежного вознаграждения начальником полиции ОМВД по Темрюкскому району, - уточняют в краевом главке.

О том, какую сумму он получил в качестве благодарности, пока неизвестно (в интересах следствия не озвучивается - Авт.). Выясняется и то, за что правоохранитель запросил незаконный гонорар. Однако собранные оперативниками материалы уже направлены в следственные органы, где будет принято процессуальное решение.

На данный момент в отношении начальника районной полиции назначили служебную проверку. На время громких разбирательств правоохранитель временно снимет форму.

- В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в настоящее время он уже отстранен от занимаемой должности.

СПРАВКА «КП»

Полицейский занимает должность заместителя начальника Отдела МВД России - начальника полиции Отдела МВД России по Темрюкскому району с октября 2017 года.

Награжден медалью «За отличие в службе», III и II степени.