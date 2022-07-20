Возят копченую рыбу в маршрутке и загорают на мемориале. Жители Новороссийска возмущены поведением туристов

Водитель маршрутки разговаривал по телефону, курил и пил кофе одновременно. Фото: Антон ПИКУС

Новороссийцы возмущены поведением отдыхающих. У некоторых приезжих, как говорят местные жители, полностью отсутствует культура поведения в общественных местах. Одна из женщин, что живет в городе-герое, решила проверить морскую водичку. Она отправилась на пляж, вот только отдых оказался испорчен.

Прежде всего, женщину возмутило поведение гостей в общественном транспорте.

- На заднем сиденье две барышни ели рыбу. Копченую! Она воняла на весь салон. Ко всему прочему, они руки о сиденье вытирали. Это ужас, хоть из дома не выходи, - недоумевала горожанка.

А уж когда жительница Новороссийска увидела полураздетых отдыхающих на мемориале «Малая Земля», то и вовсе не смогла сдержать эмоций.

- Это место памяти. Здесь тысячи солдат сложили свои головы, они погибли в ожесточенных боях. А отдыхающие в купальниках ходят по мемориалу, купаются около него. Это ненормально! - продолжала женщина.

Стоит сказать, что официально территория около «Малой Земли» запрещена для входа посетителей. Там стоит ограждение, установлена табличка «купаться запрещено». Но, видимо, отдыхающих в разгар курортного сезона это ограничение не смущает. Когда на пляже негде яблоку упасть, туристы располагаются на любом свободном клочке земли.

- Территория около мемориала не является пляжем. Действительно, загорать на этом участке нельзя, он огорожен, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска. - К сожалению, факты, когда люди перелезают через ограждения, есть. Поэтому здесь постоянно дежурят казаки, которые просят туристов расположиться на официальных пляжах.

А такие места отдыха есть. Находятся они рядом с памятным объектом.