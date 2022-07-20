Так выглядит медаль "Почетный гражданин города Краснодара". Фото: сайт администрации Краснодара.

Перед каникулами на 39-м внеочередном заседании городской Думы за многолетний труд и выдающиеся заслуги перед Краснодаром депутаты присвоили высшее звание столицы региона одиннадцати его жителям. Новыми почетными гражданами Краснодара стали:

Сергей Алексеенко – ректор Кубанского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани;

Ректор медуниверситета Сергей Алексеенко. Фото: сайт вуза.

Виктор Косенко – заведующий кафедрой психиатрии Кубанского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, Герой труда Кубани;

Григорий Хаустов – председатель Краснодарского городского отделения краевой общественной организации «Герои Отечества», Герой Советского Союза, полковник в отставке;

Алексей Барабанщиков – председатель краевой общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта Кубани», заслуженный тренер СССР и РСФСР по настольному теннису;

Вячеслав Демиденко – заместитель председателя краевого Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани, полковник внутренней службы в отставке;

Аслан Нехай – генеральный директор АО «МПМК «Краснодарская-1», заслуженный строитель России, Кубани и Республики Адыгея, кандидат экономических наук;

Почетный строитель Аслан Нехай. Фото: Архив "КП"

Сергей Фукс – директор ООО «Ударник Кубани», заслуженный работник торговли РФ и Кубани;

Вера Галушко – спикер городской Думы, кандидат юридических наук, Герой труда Кубани;

Спикер городской Думы Вера Галушко. Фото: Архив "КП"

Виктор Крохмаль – советник заместителя главы администрации Краснодарского края, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ;

Павел Остапенко – заместитель начальника межрегионального учебного центра по ЮФО ФСИН России, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Кубани, полковник внутренней службы в отставке;

Евгений Полунин – генерал-лейтенант внутренней службы в отставке.

Медаль с гербом и императрицей

Звание «Почетный гражданин города Краснодара» учреждено 10 июля 1964 года. Среди почти 140 удостоенных этого знака признания – герои Великой Отечественной войны Евдокия Бершанская, Александр Покрышкин и Петр Игнатов, селекционер Михаил Хаджинов, педагог Федор Брюховецкий, археолог Никита Анфимов, режиссер Михаил Куликовский, литераторы Виталий Бардадым и Виктор Лихоносов, певец Иосиф Кобзон, бизнесмен Сергей Галицкий и многие другие.

Новых почетных граждан столицы региона чествуют на приеме в честь Дня города в последние выходные сентября. Им вручают медаль с надписью «Почетный гражданин города Краснодара» с гербом города и изображением Екатерины II. Одна из медалей, присвоенная в 2012 году Хайнцу Фенриху – обер-бургомистру немецкого побратима Краснодара Карлсруэ, подарена им историко-археологическому музею имени Евгения Фелицына.

Почетные граждане Краснодара пользуются правом бесплатного проезда на всех видах муниципального пассажирского транспорта, могут ежегодно компенсировать расходы на санаторно-курортное лечение в размере не более шести МРОТ и другими льготами.

БУДЬ В КУРСЕ

Первым почетным гражданином Краснодара был уроженец Кубани летчик-космонавт Виктор Горбатко. Его наградили медалью 12 декабря 1969 года.