Глухонемой водитель такси стал виновником смертельного ДТП с мотоциклом в Краснодаре

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося

Смертельная авария случилась в ночь на 20 июля на перекрестке улиц Восточно-Кругликовской и Жлобы в Краснодаре. По предварительным данным, такси и мотоцикл столкнулись на перекрестке по вине легковушки. Пилот двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, его пассажирку госпитализировали.

В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП.

- В час ночи водитель на Skoda ехал по улице Восточно-Кругликовской в сторону Жлобы, при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Suzuki. 29-летний пилот двигался по встречке. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, его 29-летняя пассажирка госпитализирована, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

В больницу с различными травмами также доставлены трое пассажиров такси: двое 32-летних и один 37-летний мужчина.

Очевидцы сообщают, что за рулем такси находился глухонемой водитель, этот факт мог стать роковым в случившемся. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе правоохранители выяснят, были ли у водителя противопоказания на данный вид деятельности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в центре Краснодара произошла авария с участием такси. Вечером 18 июля на перекрестке Гоголя и Суворова случилось ДТП. Легковушки столкнулись лоб в лоб.