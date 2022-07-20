Глава Росприроднадзора связала гибель дельфинов в Черном море с травмами от сетей

Фото: t.me/delfacenter

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что массовая гибель дельфинов на юге России не связана с загрязнением Черного моря.

Ранее научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что на побережье Черного моря впервые за четыре года наблюдается высокая смертность дельфинов. По данным центра, за пять месяцев 2022 года только в Краснодарском крае на побережье обнаружили более 400 погибших китообразных и 50 живых. Специалисты предположили, что причиной гибели дельфинов может быть морбилливирусная инфекция.

- Последние три месяца стали самыми напряженными в истории работы нашего Центра. Количество погибших и больных живых китообразных превысило все прошлые годы. В нечеловеческих условиях мы пытаемся спасать жизни дельфинов. Предварительно, причиной гибели дельфинов может быть морбилливирусная инфекция. Подобные эпизоотии уже встречались в Черном море. Опасные патогены присутствуют в популяциях дельфинов в «спящем режиме», вызывая массовые заболевания, когда у восприимчивых особей снижается уровень иммунореактивности, - сообщили в Центре.

Фото: t.me/delfacenter

При этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова исключила причину гибели загрязнением моря.

- У дельфинов-белобочек очень много травм от сетей. Они маленькие и не способны сами себя из этих сетей выпутать, а если способны, то с серьезными повреждениями. Это не выброс дельфинов на берег. Как правило, это погибшие уже в море особи, которых выносит волной, либо очень ослабленные особи, которые не могут уже сами выживать, выносятся волной и погибают. И именно травмы от сетей скорее становятся их частой гибелью. На сегодня нет заключений ученых о заражении моря вирусом. Нет подтверждения, что это происходит именно из-за этого, - цитируют Радионову РИА Новости.

Кроме этого, глава Росприроднадзора добавила, что среди погибших дельфинов, как правило, нет занесенных в федеральную Красную книгу особей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росприроднадзор не нашел загрязнений после массовой гибели дельфинов в Черном море

Одной из причин называют травмы от рыболовных сетей (читайте далее)

Росприроднадзор назвал рыболовные сети причиной массовой гибели дельфинов в море у Сочи

Дельфины массово гибнут на всем Черноморском побережье (читайте далее)