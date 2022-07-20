Поездка на пожарной машине и торт: спасатели исполнили заветную мечту 6-летнего мальчика из Адыгеи

Мальчик почувствовал себя настоящим пожарным. Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

В Адыгее спасатели помогли осуществить мечту 6-летнего мальчика. Маленький Ваня из Красногвардейского района республики очень хотел побывать в пожарной части. Узнав о желании ребенка, огнеборцы не смогли остаться равнодушными. Они решили исполнить заветную мечту.

В Адыгеи спасатели помогли осуществить мечту 6-летнего мальчика. Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

- В день рождения Вани в часть обратилась его мама. Она рассказала о том, что ее сынишка очень хотел посетить пожарную часть. Ему интересно увидеть, как все устроено, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе МЧС по Республике Адыгея.

Мальчику провели экскурсию и дали лично попробовать выстрелить водой из шланга. Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

Вместе с мамой спасатели пригласили Ваню в пожарную часть Красногвардейского района. Мальчику провели экскурсию и даже дали возможность на минутку стать спасателем. Он взял пожарный шланг и попробовал выстрелить из него водой.

- Это так круто! - не мог сдержать эмоций Ваня.

Воодушевленный мальчишка с любопытством смотрел на спасателей и на то, что они делают. Увидеть такое удается не каждому!

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», особый интерес у Вани вызвала примерка боевой каски. И как любой ребенок он был в восторге, когда оказался за рулем пожарной машины. Маленький мальчик почувствовал себя настоящим пожарным, бесстрашно встающим на защиту своих земляков.

Счастливому Ване вручили памятные подарки. Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

В конце дня счастливому Ване вручили памятные подарки и праздничный торт. Теперь у него есть своя персональная защитная каска. Этот особенный день рождения мальчик запомнит надолго. Возможно, исполнение заветной мечты станет маленьким шагом для больших побед. И в будущем он также захочет вступить в ряды пожарных, с теплотой вспоминая этот подарок.