Парочка уединилась под пальмами, не стесняясь прогуливающихся в сквере людей. Фото: google.com/maps

Ласковый морской прибой и прохладный ветер. На побережье атмосфера романтики окутывает буквально на каждом шагу. И некоторые отдыхающие не в силах сдержаться находят себе развлечения. В Сочи туристы публично занялись сексом рядом с мемориалом.

Парочку молодых людей обуяла страсть прямо в общественном месте неподалеку от пляжа. Они решили уединиться в одном из городских скверов. Место для любовных утех отдыхающие, как им казалось, выбрали отличное. Они расположились на траве под пальмой - их тела скрывали мешки с мусором, которые до этого собрали коммунальщики. Да вот только туристы сильно просчитались. Их было отлично видно с аллеи, где как раз и трудились дворники.

К слову, бесстыдников не смутило и то, что предаваться разврату они начали рядом с воинским мемориалом. Буквально в паре метров от них установлен монумент «Якорь и пушка». Этот памятник посвящен победе русских войск в войне с Турцией в 1828-1829 годах. В результате этой победы Черноморское побережье по Адрианопольскому мирному договору отошло к России.

Монумент является объектом культурного наследия народов России.

Секс в центре Сочи попал на видео случайных очевидцев. Рабочие сняли происходящее на камеры мобильников и выложили его в Сеть. По словам мужчин, половой акт туристов привел к задержкам в их работе.

Известно, что роликом уже заинтересовались в полиции. Они устанавливают личность нарушителей и сейчас занимаются их розыском.

- Сотрудниками полиции проводится проверка по факту выявленного видеоматериала, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В ходе расследования будет дана правовая оценка их действиям.

Стоит сказать, полиция Сочи сейчас ищет еще одну парочку, которая не удержалась и занялась сексом на глазах у многочисленных отдыхающих на пляже. Они совсем не постеснялись. В море отправились на сапбордах, которые взяли в аренду. На них и занялись любовью, несмотря на людей вокруг.