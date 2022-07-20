«Настоящие люди». Александр Кропочев спасает тех, кто заблудился, не вышел на связь с родственниками, не вернулся домой

Александр Кропачев в студии радио "КП" Краснодар". Фото: Анастасия БАРБАШ

Очередной претендент на премию «Настоящие люди» - Александр Кропачев. Он вместе с женой пришел в краснодарский отряд «Лиза Алерт» почти десять лет назад и возглавил его. Теперь руководит еще и «Центром поиска»: обучает добровольцев и взаимодействует с государственными службами.

- Люди всегда пропадали, просто на это не обращали внимание. Если мы были созданы как отряд по поиску пропавших детей, то сегодня мы ищем всех, от мала до велика. Поэтому количество заявок с каждым годом увеличивается, - рассказывает Александр.

Свою деятельность Кропачев и команда называют службой Отечеству. Но долго служить получается далеко не у каждого. Часто поисковики морально не выдерживают такую психологическую нагрузку.

- У нас порядка 500 человек, которые приходят в отряд. К сожалению, поиск пропавших людей, это все-таки сфера добровольчества, она несколько уникальна, в то же время она особенная, не всегда и не многие могут оставаться здесь. В том числе если поиски завершаются трагедией, не все это выдерживают. Не все могут с собой справиться. Кому-то нужен отпуск и они возвращаются, кто-то потом не может вернуться совсем, - признается Александр Кропачев.

У профессиональных поисковиков наметан глаз, на улицах города Александр Кропачев без труда выделит из толпы того, кому нужна помощь. Еще у спасателей-добровольцев есть слоган - «Медлить - значит хоронить»!

- Мы постоянно говорим о том, что необходимо оперативно реагировать на пропажу человека. Будь то ребенок или пожилой. Если мы начинаем поиск в первые сутки, то процент положительного исхода будет порядка 95%. Если мы говорим про третьи сутки – это падает уже до 50%, - говорит спасатель.

В прошлом году в «Лиза Алерт» поступило 1782 обращения, из них 1281 – «Найден. Жив». Есть поиски, которые не завершены до сих пор: таких сейчас в крае около 70. Про каждого найденного Кропачев говорит, как про родного.

Кстати, "Комсомольская правда" продолжает сбор заявок на премию "Настоящие люди". Премия «Настоящие люди» - это вызов бездушию. Это про тех, кому небезразлично, что потом. Про настоящих людей.

В нашем крае много героев, о которых мало кто знает. Мы рассказывали о них на радио, показывали на сайте и в газете. О них должна узнать вся Кубань, и герой получит призвание и награды от «КП» и наших партнеров.

Голосование за участников премии стартует в ноябре и продлится до середины декабря 2022 года. В конце года в эфире радио "КП"-Краснодар" в прямом эфире мы подведем итоги премии.