«Ухожу в дальний поход». Пенсионер из кубанской станицы на 50-летнем мотоцикле отправился на Байкал

Анатолий Хвостик выехал из дома почти месяц назад. Фото: скриншот видео

Неугомонный пенсионер из станицы Старотитаровской Темрюкского района снова отправился в путь на своей раритетной «Яве». В прошлом году Анатолий Хвостик преодолел более 2000 километров и доехал до Кронштадта. Бывший моряк отправился туда в надежде увидеться с сослуживцами. Но, к сожалению, встреча так и не состоялась.

В этом году 69-летний Хвостик опять на железном коне 50-летней давности. На этот раз планы мотодеда, как его прозвали в соцсетях, масштабнее. Он укладывает вещи, надевает шлем и отправляется на Байкал.

- Целый год я жил только одной мыслью об этом! Настало время проверить себя, свои способности и свой дух, - сообщил в соцсетях Анатолий Хвостик.

Раритетная "Ява" ломалась в пути несколько раз. Фото: скриншот видео

Путь предстоит неблизкий, от Кубани до Байкала целых 7000 километров. При этом, как отмечает заядлый путешественник, подводит здоровье и техника.

- Есть две проблемы большие – травмировал руку, а мотоцикл барахлит, но буду решать их в дороге, - оптимистично решает пенсионер.

От «родного причала» Анатолий Хвостик «отдал швартовые» 30 июня. Первая неудача ждала его в Тихорецке – сел аккумулятор. Пришлось сделать вынужденную остановку на два дня. Приютил Анатолия местный житель. Он же помог с ремонтом.

Старенькая «Ява» в пути подводила не раз, но всегда на помощь кубанскому пенсионеру приходили добрые люди. Узнав, что Хвостик решился на такое длительное путешествие по городам и весям помогали, чем могли. Однажды он сбился с дороги и 300 километров проехал в другом направлении, пришлось возвращаться назад. Подводит и погода.

- Вчера выехал с Ачинска. Погода ужасная, дождь, промок. Мне ребята байкеры замотали ноги пленкой и обмотали скотчем. Приехал в Тайшет, остановился на байкпосту, - рассказал Анатолий о последних дорожных приключениях.

В среду, 20 июля, кубанский байкер выехал в Иркутск. На Байкал он планирует добраться уже в четверг.