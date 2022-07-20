Убил его же пистолетом. Пассажира, расстрелявшего таксиста в Краснодаре, искали девять лет

Расследование продолжается

Трагедия случилась в Краснодаре утром 4 марта 2013 года. Тогда возле гаражей на улице Старокубанской нашли в машине тело 36-летнего таксиста. У мужчины было три огнестрельных ранения. Следователи сразу возбудили уголовное дело. Они просматривали камеры, восстанавливали маршрут такси, но убийцу смогли найти спустя девять лет. Он все это время спокойно передвигался по городу.

- Следователи получили у операторов сотовой связи сведения о телефонных соединениях и нашли людей, которые ездили на такси по этому маршруту. Таким образом, удалось вычислить фигуранта. После того как специалисты собрали все доказательства причастности мужчины к убийству, его задержали, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После допроса следователи восстановили картину происходящего в день убийства. Оказалось, что пассажир расправился с таксистом после того, как понял, что ему нечем платить за проезд.

- Двое мужчин доехали на такси до назначенного адреса, но не смогли оплатить услугу. Тогда водитель разозлился и стал ссориться с пассажирами, началась драка. Водитель достал пистолет, его мужчины смогли выбить. Огнестрельное оружие упало на пол заднего ряда сидений. Тогда пассажир подхватил пистолет и трижды выстрелил в потерпевшего. После этого скрылся, забрав оружие с собой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в краевом следкоме.

Задержанный признал вину, его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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