Как полиция накажет туристов за прилюдный секс-марафон в Сочи

Как только бесстыдников найдут, их ждет беседа с полицейскими. Фото: Олег ЗОЛОТО

Атмосфера на побережье Черного моря притягивает туристов из разных уголков. Именно на курортах многие отдыхающие расслабляются. Но некоторые отпускники позволяют себе лишнее. В Сочи гости устроили настоящий секс-марафон. Накануне двое молодых людей не смогли сдержаться и занялись любовью прямо на сапборде в море у пляжа. Этот пикантный случай произошел на глазах у десятков отдыхающих, которые находились на берегу. Не смущали бесстыдников и те, кто проплывал мимо них на катамаранах. А спустя сутки еще одну парочку страсть обуяла прямо в сквере около воинского мемориала.

Жители Сочи практически единогласно осудили чересчур раскованных влюбленных.

- Не, ну я понимаю, романтика у моря, но совесть иметь-то надо! Неужто нельзя было как-то скрыться от посторонних. Совсем стыд потеряли, - негодуют горожане.

Кстати, досталось и оператору. По мнению большинства, с его стороны записывать развлечения парочек на телефон да еще и выкладывать в Сеть было верхом неприличия.

- Не снимать, а отчитывать их надо было! - дают советы сочинцы.

Помимо осуждения от людей туристов, предавшихся разврату, ждет еще и беседа с полицейскими. Сейчас правоохранители устанавливают личности этих двух пар.

- Сотрудниками полиции проводится проверка по факту выявленного видеоматериала, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - По итогам расследования будет дана правовая оценка их действиям.

Как только участников публичного секса найдут, тут же отвезут в отделение полиции. А там их ждет не только разговор, но и наказание. Нарушителей общественного порядка могут привлечь к ответственности - их откровенное поведение могут расценить как мелкое хулиганство. За это они могут получить штрафа до 1000 рублей или же арест на срок до 15 суток.

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