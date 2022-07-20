Прогноз погоды на август в Краснодаре 2022: осень не придет раньше срока

Прогноз погоды на августе в Краснодаре 2022: весна придет раньше срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что ни месяц, то проверка на прочность. Залповые ливни и африканская жара – летом Кубань испытала все. Но синоптики убеждены, что худшее уже позади. Впереди – самый спокойный месяц за полгода.

Прогноз погоды на август в Краснодаре 2022 обещает редкие ливни. Одни зарядят в начале месяца, другие – в конце. В остальное время будет светить солнце.

- Ожидаем самый теплый месяц за лето, – говорят синоптики. Только с прогнозами они не спешат. Слишком переменчива погода. Она меняется по минутам. Сложно даже составить прогноз на день, не говоря уже о месяце.

Прогноз погоды на август в Краснодаре 2022 обещает потепление. Оно наступит уже в начале месяца. Когда воздух прогреется до плюс 32-34 градусов.

По словам экспертов, такие отметки будут держаться весь месяц. Разве что сбросят пару делений во время дождей. Но и это временно.

- Символично, что самым теплым днем за месяц станет 31-е число, – смеются метеорологи. Тогда воздух прогреется до 36 градусов.

А уже затем начнется спад. Но он придется на начало следующего месяца – сентября. Поэтому переживать местным жителям не стоит: прогноз погоды на август в Краснодаре 2022 обещает самый спокойный месяц за лето.