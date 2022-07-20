Прогноз погоды на август в Сочи 2022: залповые ливни накроют курорт вместе с похолоданием

Прогноз погоды на августе в Сочи 2022: залповые ливни накроют курорт вместе с похолоданием
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этим летом курорт прошел проверку на прочность. Из-за залповых ливней выходили из русел горные реки, а улицы и дома скрывались под водой.
Еще синоптики давали неутешительные прогнозы. Они заявляли, что мощные ливни не оставят побережье до конца лета. Поэтому туристы ждали прогноз погоды на август в Сочи 2022 с опасением. И они не были лишними.
- Мощные ливни зарядят на курорте ближе к середине месяца, – говорят синоптики.
С небольшим перерывом – на пару дней – они продлятся около недели. И только потом на курорт вернется солнечная погода.
- При этом первая половина месяца будет прохладной, – объясняют метеорологи. Температура воздуха опустится до рекордной – до плюс 26 градусов. И она продержится больше недели – с 6-го по 15-е число.
Прогноз погоды на август в Сочи 2022 обещает потепление во второй половине месяца. Уже 17-го числа воздух прогреется до плюс 30 градусов, а 21-го – до плюс 32. И такая тенденция сохранится до конца месяца.
- Неожиданно испортится погода на курорте в конце месяца, когда на два дня зарядят дожди, – заключают эксперты.
Залповые ливни вернутся на курорт 30 и 31 числа. Вместе с ним придет похолодание. За сутки столбики термометров сбросят около 8-10 градусов.
Прогноз погоды на август в Сочи 2022 обещает, что максимальная температура воздуха в конце месяца не превысит 24-26 градусов. Эти показатели станут антирекордом для курорта за четыре недели.