Связали тросом и вооружились палками. В Адыгее разнорабочие до смерти забили двух китайских фермеров и украли ценности на 4 млн рублей

Двойное убийство случилось 22 июля 2021 года под Майкопом. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

Это резонансное убийство произошло еще 22 июля 2021 года. Под Майкопом нашли тела мужчины и женщины - двух китайских фермеров, занимающихся выращиванием овощей. Как позже выяснилось, они наняли компанию мужчин в качестве разнорабочих. Именно от их рук, по данным следователей, они и погибли.

По данным следствия, за несколько месяцев до преступления компания мужчин устроилась работать на полях - шабашку взяли трое иностранцев. Трудились они в поселке Подгорном. Но в какой-то момент захотели легких денег. Так и появился план убийства.

- Преступление было заранее спланировано. В целях конспирации, обвиняемые надели на лицо футболки и медицинскую маску, а также взяли с собой автомобильный трос для связывания фермеров, нож и деревянную палку, - рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее. - При этом расположение строений на участке предпринимателей им было хорошо известно.

Для розыска подозреваемых полицейские разработали и провели спецоперацию. Фото: пресс-служба МВД по Адыгее

22 июля 2021 года, распределив между собой роли, трое разнорабочих вместе со своим приятелем, поехали на черное дело. Взломав замок, они вскрыли входную дверь и проникли в дом хозяев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», обвиняемые отлично знали о том, что смогут нажиться на своих работодателях. Связав им руки, молодчики стали угрожать им ножом, а после они принялись жестоко избивать своих жертв. В какой-то момент они заметили, что фермеры не подают признаков жизни.

- 56-летний мужчина и 57-летняя женщина скончались на месте преступления, - рассказали в пресс-службе Следкома по Адыгее. - Тогда обвиняемые нашли деньги и ценные вещи, забрали их, после чего скрылись. В общей сложности из дома они вынесли 3,9 миллиона рублей.

Для розыска подозреваемых полицейские разработали и провели спецоперацию. Задержать трех мужчин, совершивших преступление, удалось в Ростовской области. Еще один скрывался на территории Краснодарского края.

- Все задержанные - жители ближнего зарубежья. Самому младшему из них всего 21 год, старшему - 28 лет, - уточняют правоохранители.

Уголовное дело уже завершено. Сейчас материалы направлены в Верховный суд Адыгеи для рассмотрения по существу. Задержанным вменяют «Убийство» и «Разбой, совершенный в особо крупном размере здоровью потерпевшему». Если их признают виновными, то по закону им грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.