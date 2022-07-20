Мешок холода и ливни. Циклон, который «накуролесил» в Москве, идет в Краснодарский край

На Кубани прогнозируют ненастную погоду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние несколько дней на территории Краснодарского края стояла чудная погода. Особенно радовались туристы, которые подгадали с отпуском - приехали на побережье, а там благодать. Но 21 июля солнце исчезнет, а чистое небо затянут тучи. Циклон, который «накуролесил» в Москве, идет в Краснодарский край.

Погода на Кубани испортится основательно – небо закроют плотные облака. Начиная с 21 июля начнется самое настоящее светопреставление - обрушатся мощные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

- С 21 июля ожидаем на территории Кубани холодный фронт, он заденет в том числе все курорты региона, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Дожди будут идти до конца этой недели.

Ненастная погода отразится и на температурном фоне. Он ощутимо понизится. Так, в Краснодаре жара сменится прохладой - вместо 31 градуса воздух будет прогреваться лишь до +25.

- Температура воздуха ночью на территории края +12-17 градусов, на Азовском побережье - 17-22 градуса. Днем термометры покажут +23-28° градусов, - уточняют «КП» - Кубань» в краевом гидрометцентре. - На побережье Черного моря ночью будет 18-23°, днем - 24-29 градусов.

Холоднее всего будет в горах - там в ночные часы температуры опустятся до +8 градусов. Днем прогнозируют 17-22 градуса.

ВАЖНО!

Существует вероятность обрыва электропроводов, рекламных щитов и повреждения деревьев. Потому парковать машины под ними не стоит.

Во время разгула стихии спасатели советуют проявлять особую осторожность. Пока непогода бушует, лучше остаться дома.

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