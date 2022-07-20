Муж Маргариты Симоньян распек актера Анатолия Белого за двуличие

Актер Анатолий Белый. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Общественность продолжает обсуждать эмиграцию еще одного российского актера - Анатолия Белого. О том, что артист уезжает из страны, поклонники узнали случайно, когда заметили, что его имя исчезло с афиш спектаклей. Как оказалось, 49-летний российский актер театра и кино уволился из МХТ имени Чехова. Об этом он громко и пылко рассказал в соцсетях.

- Да, ушел из театра и вообще отовсюду, - написал в блоге 49-летний Анатолий Белый. - Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр. И вырвал его из себя с кровью.

Многие поклонники отметили - пост Белый написал явно на эмоциях. Вот только далеко не всего коллеги поняли, с чем связаны такие пафосные речи. Как пишет kp.ru, муж Маргариты Симоньян и вовсе распек актера за двуличие.

- Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль, - обратился к артисту режиссер Тигран Кеосаян.

Такое поведение актера обескуражило Кеосаян, потому в выражениях он не скупился.

- Вы - тихушники, которые и деньги хотите зарабатывать, и ассоциироваться с этой властью не хотите, - заявил 56-летний режиссер.

По его мнению, Анатолий и его уехавшие коллеги лишь транслируют чужое мнение.

- Актеры произносят плохой, а иногда очень талантливый текст, написанный очень умными драматургами, - давал недвусмысленные намеки Кеосаян. - В какой-то момент они, играя дядю Ваню, начинают ощущать, что мудрость чеховская к ним тоже куда-то перетекает. Это нормальная история подмены… А человек слаб, он начинает играть некую роль.

Напомним, ранее артисты МХТ им. Чехова, где так долго служил Анатолий Белый, рассказали о том, как вел себя коллега по сцене в последнее время. По их словам, он часто запирался в гримерке, никого не пускал к себе, репетиции пропускал, на сцену выходил лишь после третьего звонка. При этом сам спектакль отыгрывал как надо. Вот только на поклон к зрителю выходил далеко не всегда, а если и были исключения, то люди в зрительном зале видели выражение лица, полное скорби. Ибо, как пишет сам актер, "не мог видеть смеющихся в летних кафе людей, не мог слышать веселую музыку, льющуюся из открытых дверей".