Стало известно, сколько команда Сергея Галицкого заработала за прошлый год

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» официально открыл новый сезон. В первом туре российской премьер-лиги он сыграл вничью с воронежским «Факелом» (2:2).

Эта встреча стала первой для Александра Сторожука в роли главного тренера. Прошлый сезон он заканчивал как исполняющий обязанности специалиста.

Напомним, что весной «быки» лишились тренерского штаба и девяти легионеров. Одни игроки и тренеры расторгли контракты, другие – заморозили соглашения.

Так «Краснодар» получил главного тренера. Им стал Александр Сторожук. Ранее он возглавлял вторую команду «быков». Благодаря ему костяк черно-зеленых составили воспитанники клубной академии. Они даже исполнили мечту Сергея Галицкого. Матч со столичным ЦСКА (1:0) «Краснодар» заканчивал с 11 воспитанниками на поле.

Отметим, что успешное выступление во второй части сезона – «быки» заняли четвертое место в чемпионате России – принесло команде Сергея Галицкого 199,2 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Рейтинг Букмекеров».

По данным издания, это почти в четыре раза меньше, чем «быки» получили бы по итогам нынешнего сезона. Теперь команда, которая займет четвертое место в премьер-лиге, получит 778,4 млн.

Отметим, что после первого тура чемпионата России «Краснодар» занимает пятое место в таблице. Он имеет одно очко в активе.

В ближайшем матче «быки» сыграют со столичным «Спартаком». Встреча пройдет в субботу, 23 июля, в Краснодаре.