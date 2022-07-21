Рождение гигантского смерча сняли на видео в Сочи

Смерчи обещают снова Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи спасатели снова предупредили о возможных смерчах в море. Однако накануне, 20 июля, в объектив видеокамеры местного фотографа Константина Бредникова уже попал момент рождения гигантского смерча в районе Дагомыса.

- Я наблюдал, как огромная воронка закручивала воду в нескольких километрах от того места, где я стоял, - рассказывает очевидец.

К счастью, что-то помешало развернуться смерчу в полную силу. Он покрутился вокруг берегов Дагомыса и пропал в море.

21 июля на всей территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. От Анапы до сочинского Магри есть опасность формирования смерчей.

22 и 23 июля синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер с порывами 20 м/с.

- На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Спасатели советуют в первую очередь гостям курортов на Черноморском побережье следить за сообщениями экстренных служб в СМИ. Беспечность бывает чревата.

Напомним, 22 июня смерч в Лазаревском районе вышел на сушу и разметал в щепки прибрежное кафе. Только по счастливой случайности никто из многочисленных посетителей и прогуливающихся на набережной в этот момент не пострадал.

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