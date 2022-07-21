Зоолог: выпущенные на волю леопарды из центра Сочи не спешат размножаться

Леопарды обживаются в дикой природе. Фото: t.me/prirodovedenie_rus

В Северной Осетии спустя два года выпустили трех леопардов из Центра восстановления Сочи. На протяжении 24 месяцев хищники готовились к условиям дикой природы. 16 июля кошек доставили в специальных клетках на вертолете в соседнюю республику. С громким рычанием леопарды Лео, Хост и Лаура выбежали на волю. Хищники скрылись в лесу под аплодисменты присутствующих.

Это уже третий выпуск переднеазиатских леопардов в дикую природу в Северной Осетии. Можно ли будет встретить хищника на туристических горных маршрутах, рассказал доцент кафедры зоологии АБиБ ЮФУ, кандидат биологических наук Тимофей Барабашин.

- Это не то же самое, что выпустить животное из зоопарка или цирка, это полноценная государственная программа по восстановлению популяции леопардов на Кавказе. Этих особей в сочинском центре изначально готовили жить в дикой природе, эти животные приучены избегать людей. Переднеазиатские леопарды раньше были на грани вымирания. Для охотников хищники были лучшим атрибутом. Сейчас выпущенные на волю леопарды уверены, что человек — самый страшный враг, поэтому они будут прятаться, услышав людей на горизонте, и вряд ли кому-то из туристов посчастливится встретить леопарда, - отметил Барабашин.

Следы пребывания леопардов специалисты находят часто. За животными следят с помощью специальных устройств, которые есть на каждом хищнике.

- Леопарды выбирают себе огромные охотничьи угодья, и вслед за добычей мигрируют не только из заповедника в заповедник, но даже из республики в республику: выпущенный в Осетии леопард запросто может оказаться в Чечне. Охотятся они в основном на косуль, молодняк дикого кабана, горных туров, иногда на оленей. Убитую добычу леопард может затащить высоко на дерево, и там уже неспешно есть. А вот размножаться выпущенные на волю леопарды пока не спешат. Самцов и самок выпускают, чтобы однажды популяция начала пополняться естественным путем, еще этот момент не наступил, - сказал зоолог.

Напомним, перед выпуском леопардов из сочинского центра экспертная комиссия признала их готовыми к самостоятельной жизни в естественной среде. Сейчас Лео 24 месяца, а Хосте и Лауре по 20.

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