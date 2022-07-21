Алла Пугачева избавилась от дорогих подарков Киркорова

С одним из лимузинов Пугачевой связан громкий скандал - в 2019 году авто припарковалось прямо у поезда.

Многие звезды российской эстрады являются владельцами шикарных автомобилей. Элитные иномарки они приобретают сами, а порой получают в подарок. Некоторые содержат настоящий автопарк, которому можно только позавидовать. Так, в гараже Аллы Пугачевой девять "ласточек". Сайт kp.ru выяснил, каким автопарком владеет Примадонна. Эта информация, недоступная никому, кроме владельцев, публикуется впервые.

Как оказалось, звезда любит не только классические иномарки. В собственности у нее немало необычных наименований. Например, еще с "нулевых" знаменитость владеет гидроциклом, также у нее есть снегоход.

Помимо прочего, Алла Пугачева владеет белым минивэном "Шевроле Экспресс" - этот комфортабельный автомобиль звезда приобрела в декабре 2013 года. По словам автолюбителей, такую машину используют, как правило, для семейных путешествий. Ведь по сути это автодом. И, скорее всего, певица ездила на нем на гастроли. К слову, приобрела минивэн Пугачева за 3 млн 848 рублей. Но по нынешним расценкам этот автомобиль оценивают в два раза дороже.

Кроме того, Примадонна может похвастаться коллекцией элитных авто. Она владеет сразу двумя автомобилями "Мерседес-Бенц", одним - "Ауди". Плюс у нее внедорожник "Тойота Ленд Крузер". Ну а самые роскошные "лоты" в автопарке - лимузины "Майбах 62" и "Роллс Ройс Фантом". Словом, имущество у звезды шикарное.

Стоит сказать, автопарк Аллы Пугачевой не так давно уменьшился. По информации kp.ru, от подаренных Филиппом Киркоровым автомобилей певица давно избавилась. Когда-то молодой супруг приобрел для нее белоснежный "Хаммер" с розовым салоном, а также "Ауди ТТ" красного цвета. Но подарки бывшего супруга для Примадонны, по всей видимости, не были необходимы, потому машины продала.