800 ступеней к Черному морю. Лестница, ведущая в рай в Анапе, оказалась не для слабаков

800 ступеней - дикий пляж Фото: Ева МУР

Пляжи Анапы и окрестностей переполнены отдыхающими. В Джемете и Витязево негде расстелить полотенце от наплыва туристов. Лежаки платные, но даже на них небывалый спрос. У россиян началось самое отпускное время и все хотят провести его на море.

Вода, к слову, кристально прозрачная, но совершая заплыв в такой тесноте, есть риск зацепить туловище соседа.

Поэтому в поисках уединения многие пускаются на отчаянные эксперименты. Решились на него и мы в "КП".

Ближайший в Анапе дикий пляж, где не будет абсолютного одиночества, но точно посвободнее, находится в девяти километрах, в местечке Супсех. Это 800 ступеней. Добраться туда можно только на автомобиле. Но навигатор гарантированно приведет водителя в тупик на возвышенности. Здесь расположился коттеджный поселок. И владельцы особняков то и дело стремятся перегородить проезд к морю.

Впрочем, объезд есть. Он рядом. Любой из тех же хозяев частных домов подскажет дорогу и исправит тем самым ошибку навигатора.

Один из таких, даже не дожидаясь вопроса, спешит подсказать, куда нам двигаться дальше.

- Только будьте осторожны! Обрыв почти сразу. Уже две машины в этом году в пропасть рухнули, - с готовностью отвечает зрелый мужчина, выгружающий из авто сумки с продуктами.

Поворот на 800 ступеней, действительно, на соседней улице. Туда уже давно протоптана народная тропа. На обочине стоят с десяток машин, три других - на самой верхней точке горы. Это вездесущие "бариста" на колесах. Даже в этом приюте романтиков налажен маломальский сервис, предлагающий помимо кофе, холодные напитки и фруктовые смузи.

Вид с горы открывается сказочный - лазурная необъятная гладь и крохотные с такой высоты яхты и катера, бороздящие море. Откуда-то снизу с них доносятся слова любимого туристами хита: "Еще чуть-чуть и сразу в рай, а значит, жизнь удалась...". С этой точки Анапа - как на ладони.

Видеть море и не искупаться в нем - не та цель, за которой мы ехали. Но к бирюзовой водичке, где плещутся лишь пару смельчаков, в отличие от центральных пляжей курортов, еще нужно добраться. Вокруг - отвесные склоны. С них заботливой рукой здесь уложено 800 лестничных пролетов со смотровыми площадками и скамейками для отдыха.

Мы отправились вниз.

Сразу скажу, людям с боязнью высоты и прочими фобиями лучше сюда не соваться. Ступеньки хоть и надежны, но прозрачные, "в сеточку". Сквозь них видно пропасть над морем глубиной в несколько высотных домов.

С собой лучше взять бутылочку с водой и покрыть голову от палящего солнца. Хотя воды все равно будет мало, а шляпа или платок при подъеме покажется 100-килограммовым мешком с картошкой, который ты несешь на плече в гору.

На последнем пролете (ступени никто не считает!) ноги подкашиваются даже у тренированных.

- Ну это стоило того, чтобы спускаться! - убеждаемся в верности решения, оказавшись на берегу чистейшего моря, от которого даже пахнет свободой.

Но надо быть готовым к тому, что дно здесь усеяно гигантскими булыжниками-валунами. И это недостаток всех диких пляжей на побережье. Потому, собственно, они и дикие. Не ждите, что в море здесь выстелят песчаную дорожку.

Единственный выход - прямо с берега ложиться на водную гладь и грести. Но никто не гарантирует в таких местах безопасности. Спасать попросту будет некому.

На неухоженном берегу, усеянном морским мусором, ветками и булыжниками, гуляет дружелюбный пес-хаски. Рядом туристы-хиппи на сапбордах соорудили палатку из личных вещей. Солнце жарит. Водичка волшебная.

Но мысль, что после райского купания нас ждет адский подъем, не покидает. Собравшись с духом, выдвигаемся. Ноги не слушаются еще после спуска. Навстречу бодро идут туристы из Казани с детьми. Выражение моего лица их останавливает.

- Стоит вниз идти? - интересуется уже менее уверенный в себе отец семейства.

Обрадовавшись возможности паузы, отговариваю семейство. С детьми подъем и вовсе станет пыткой.

- Не стоит.

И двигаюсь дальше. Ну как двигаюсь...ползу.

Был момент, когда захотелось взять телефон и набрать номер спасателей: "Я дальше идти не могу". Но это шутка, конечно.

Сил фотографироваться не было. А на финише я ждала красной ленточки, ну или как минимум фанфар. Но там только снова предложили прохладительные напитки, и это уже не казалось таким уж неуместным.

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