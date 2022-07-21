Кто такой Александр Секулич: новый главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Этим летом «Локомотив-Кубань» лишился главного тренера. Бранко Максимович покинул команду после провала на финише сезона. Тогда «железнодорожники» проиграли шесть из восьми матчей (или две серии) и упустили даже бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Отметим, что сербский специалист исполнял обязанности главного тренера с декабря 2021 года. Тогда команду оставил Евгений Пашутин.

«КП – Кубань» узнала, кто такой Александр Секулич. Это новый главный тренер «Локомотив-Кубань». Он принял команду в среду, 20 июля. Об этом сообщалось на официальном сайте красно-зеленых.

Отметим, что Александру Секуличу 44 года. Он родился 24 февраля 1978-го в Любляне. Там же мужчина начал спортивную карьеру. Он выступал за юношеские команды Югославии, но быстро закончил карьеру.

Точная причина его решения была неизвестна. Но уже в 18 лет Секулич попал в систему «Слована». Он работал с юношескими командами, пока не получил приглашение в основу. Так он стал ассистентом главного тренера «Слована».

Затем Александр сменил еще шесть клубов. Вместе с «Крки» он даже взял чемпионат и Суперкубок Словении. Случилось это в сезон-2012/22. Также словенец становился чемпионом Чехии. Вместе с «Нимбургом» он брал золото в сезоне-2021/22.

Начиная с 2017-го Александр работает в сборной Словении. Причем он пополнил команду незадолго до чемпионата Европы того же года. Тогда словенцы взяли золото, а Секулич был помощником главного тренера.

Спустя три года словенец уже возглавил команду. Вместе с ней он взял бронзу Олимпийских игр в Китае.

Отметим, что вместе с Александром на Кубань переехал Юрица Жужа. Вместе с ним они работали в «Нимбурке».