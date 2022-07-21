Титан идет по следу. Служебная овчарка нашла потерявшихся сестер на Кубани

Пес Титан специализируется на поиске людей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Старший лейтенант Андрей Зажигаев и его питомец вернули девочек домой всего за полчаса.

Нашел по запаху

Как рассказали «КП»-Кубань» в отделе МВД России по Динскому району, около семи часов вечера в дежурную часть обратилась мама двух девочек девяти и десяти лет, которая не обнаружила дочерей дома.

Буквально в течение десяти минут в дом, откуда ушли сестры, прибыла следственно-оперативная группа: среди прибывших на место полицейских были руководитель кинологической группы отдела МВД РФ по Динскому району старший лейтенант Андрей Зажигаев и немецкая овчарка Титан.

Андрей Зажигаев обучает Титана с щенячьего возраста. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кинолог и служебный пес обследовали двор частного дома, где живут девочки. Чтобы запаха взяла след, в таких случаях ей предлагают «считать» запах пропавшего с его одежды или вещей. Титан взял след и повел сотрудников полиции в сторону станичного кладбища.

– Собака привела кинолога на место дорожно-ремонтных работ: рабочие рассказали полицейским, что видели похожих по описанию детей около двух часов назад, – добавили в отделе МВД России по Динскому району. – Благодаря служебной собаке полицейские обнаружили девочек на обочине проселочной дороги всего в нескольких километрах от дома.

Служит с щенячьего возраста

Выяснилось, что сестры-школьницы пошли искать сбежавшего из дома котенка и заблудились. В 20:03 полицейские нашли девочек, а в половине девятого вечера – всего через полчаса после того, как мама обнаружила пропажу дочек, – сотрудники полиции во главе с Титаном вернули их волнующимся родителям.

Заблудившиеся девчонки и их спасители. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

– Титан не обследует помещения и не дежурит на улицах, его специализация – поиск по следовому направлению, то есть запаху человека. К сожалению, иногда работа пса заканчивается не так счастливо, как в случае потерявшихся сестер: недавно Титан нашел утонувшего мальчика – четырехлетний ребенок упал с моста в пруд и не выплыл, – добавили в отделе МВД РФ по Динскому району.

Полицейские-кинологи станицы Динской получили Титана в 2019 году еще щенком из питомника Центральной кинологической службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Сегодня красавец Титан несет службу вместе с полицейскими в компании шести других собак: еще одной немецкой овчарки, двух лабрадоров, спаниеля и ризеншнауцера.