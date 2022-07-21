РПЦ поддержала запрет концертов Киркорова в Краснодарском крае

Филипп Киркоров

Православная церковь тоже отказала Филиппу Киркорову в расположении. Хоть и не отлучила, но поддержала требование активистов из Анапы запретить его концерты в Краснодарском крае.

Напомним, в немилость "золотой голос" России попал из-за номера с крестом на своем юбилее в Москве. На сцену художники водрузили крест, а певец прошелся по нему. К слову, выходку многие даже не видели, но заочно осудили.

- Там уже достаточно собрали подписей за отмену концерта. Они также были на приеме у митрополита, митрополит поддержал их деятельность. Что там будет дальше, пока не знаю, - рассказал пресс-секретарь кубанской митрополии, диакон Михаил Степанков.

Артист через двое суток после волны возмущения извинился и объяснился. Но судя по тексту обращения жителей Анапы, его не простили.

- Мы категорично заявляем, что пора положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России - и патриотических, и традиционных ценностей, - подписали резолюцию на собрании представители казачества, Центра славянской культуры, греческого общества "Горгиппия", Центра армянской национальной культуры, Объединенного собрания родителей юга России и также прихожане анапских храмов.

Они потребовали с властей курорта отменить концерт Киркорова, который планируется 25 июля и 10 августа. Впрочем, никакого официального решения по этому поводу нет.

Более того, на всех платформах по-прежнему идет активная продажа билетов. Покупают их тоже охотно, самые дорогие места в центре зала за 5500 рублей были раскуплены за месяц вперед.