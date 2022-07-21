Стал известен новый клуб самого скандального воспитанника академии Сергея Галицкого

Фото: пресс-служба ФК Крылья Советов

Иван Игнатьев – самый скандальный воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар». Он прошел все ступени школы Сергея Галицкого.

На Кубань парень переехал в 2013-м – в 13 лет. И за четыре года дорос до основной команды. Вместе с молодежным составом он выходил в плей-офф Лиги чемпионов, где играл с «Реалом».

Тогда «быки» уступили в серии пенальти, а болельщики впервые узнали о Матвее Сафонове, Магомеде-Шапи Сулейманове и Иване Игнатьеве. Они были лидерами юношеской команды. И вместе переехали в основу.

За два сезона в премьер-лиге Иван Игнатьев забил 13 мячей. На это у него ушло 37 матчей. Молодой форвард безболезненно заменил Федора Смолова, лучшего бомбардира в истории черно-зеленых.

Но задержаться в «Краснодаре» у парня не вышло. Впервые Игнатьев выпал из состава после отказа от продления контракта. Его якобы не устроили условия, предложенные клубом. Об этом сообщил портал «Чемпионат.ком». Позже он все же подписал новое соглашение, но испортил отношения с тренером и партнерами.

И уже в конце 2019-го, то есть спустя полгода после конфликта, Иван Игнатьев ушел из «Краснодара». Он стал игроком «Рубина», который заплатил за форварда около семи миллионов евро. Так утверждали спортивные СМИ.

Закрепиться в Казани у парня не вышло. Зато он стабильно мелькал в спортивных СМИ. Парень танцевал, распивая пиво на пляже, и устраивал разборки в ночном клубе. За три года в «Рубине» он забил всего 4 мяча в 40 матчах.

Парню не помогла даже аренда в «Крылья Советов». Он забил всего один мяч в пяти встречах за новый клуб и расстался с «Рубином». Уже скоро Иван Игнатьев станет игроком «Локомотива». Об этом заявляет портал «Чемпионат.ком».

По данным телеканала «Матч ТВ», нападающий будет получать миллион рублей в месяц. Его соглашение будет действительно до конца сезона – до мая 2023-го. Но при желании сторон контракт может быть продлен еще на два сезона.

Отмечается, что соглашение Ивана Игнатьев предусматривает бонусы. Они положены форварду за результативные действия и выход в основном составе.