«Выронили ластик, когда делали чертежи». В Сочи археологи случайно откопали нетронутую гробницу в древнем храме

В «Сириусе» проводят раскопки древнего храма. Фото: пресс-служба «Сириуса».

В Сочи археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок на территории «Сириуса» они наткнулись на древний храм. Он датируется в IX-X веками. Архитектура строения, по словам ученых, явно указывает на влияние региональных византийских школ.

Впервые в поле зрения ученых храм попал в 1972 году. Тогда памятнику истории не придали значения и забыли... на целых 36 лет. Однако объект все-таки решили изучить во время подготовки к зимней Олимпиаде в 2008 году. Именно в то время начались масштабные археологические исследования территорий в Имеретинской низменности. Как оказалось, углубились ученые не зря!

Археологи выяснили, что древнее строение возводили по распространенному в то время типу «вписанный крест». Его стены сложены из песчаника и кирпича. А сама структура сооружения составляет три притвора, закрытый вестибюль и алтарную часть из трех сводов. Также внутри и в основании стен обнаружили известковую штукатурку белого цвета, а еще некоторые детали интерьера. Архитектура строения очень похожа на церковь Симона Кананита в Новом Афоне. Оба они имеют цельные или состоящие из нескольких блоков камня подкупольные колонны, склеп под притвором и колодец.

Впервые храм обнаружили в 1972 году. Фото: пресс-служба «Сириуса».

- Склеп обнаружен случайным образом. Произошло это еще 11 лет назад. Архитeктор экспeдиции выронил ластик, когда делал чертежи кладки стены, - рассказал исследователь Алексей Ворошилов. - Он застрял между лежавшими на полу плитами. При попытках его достать и обнаружили вход в гробницу, закрытую кaмнем.

Лишь после расчистки входа взору ученых открылся тщательно выложенный проем, который вел в большой прямоугольный склеп со сводом. Он был 8 метров в длину, два метра в ширину и два метра в высоту. В помещении нашли семь погребений Х века, а после расчистки нашли еще один артефакт.

- Обнаружен фрагмент резной известняковой плиты с изображением библейского сюжета «Даниил во рву львином», характерная для византийского искусства, - говорят исследователи.

В глубоком каменном колодце нашли деревянные детали храмового убранства с резным орнаментом. А во время всего процесса раскопок встречались фрагменты черепицы, плинфы, труб, пифосов, кувшинов, мисок, горшков, цветных стекол.

- Пока специалисты проводят здесь исследования, у нас есть возможность провести экскурсии, – сказал директор Центра урбанистики и дизайна окружающей среды НТУ «Сириус» Андрей Литвинов. - Очень важно предоставить школьникам возможность увидеть редчайший образец византийской архитектуры, чудом сохранившийся в «Сириусе».