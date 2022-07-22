Туристов в Сочи просят покинуть места отдыха у воды, на курорт надвигается циклон

Реки могут выйти из берегов Фото: Олег УМАРОВ

В ночь на 22 июля в Сочи прошли сильные дожди. Немного подтопило дороги и улицы в Лазаревском районе. Сейчас льет в Центральном и Хостинском районе, к обеду циклон накроет Адлерский район.

- В Лазаревском районе за ночь выпало 23 мм осадков. Рано утром наблюдались локальные скопления воды в разных частях города, в частности, на федеральной дороге в направлении Лоо. В настоящее время вода ушла естественным путем, затруднений движения нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Специалисты добавили, что сейчас уровень воды в реках не приближается к опасным отметкам. Из-за сильных осадков. Но штормовое предупреждение действует еще два дня.

- Ливни с грозой и градом в Сочи ожидаются 22 и 23 июля. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пляжи в Сочи закрыты, море из-за непогоды штормит. Жителям и гостям курорта рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды.

В Сочи работает межведомственный оперативный штаб. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

- Вчера была проведена масштабная работа по информированию населения, работали сирены. Людей предупреждали через громкоговорители о правилах безопасности. На территориях у рек и водоемов работали сотрудники службы спасения. Специалисты убеждали людей покинуть места отдыха у воды, убрать оттуда свои автомобили, - отметили в администрации курорта.

В случае возникновения происшествий нужно звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.