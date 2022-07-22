Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрыты до 30 июля

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе Краснодара, Анапы и Геленджика, продлен до 30 июля.

- Полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ограничены до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Аэропорт в Сочи продолжает работать в штатном режиме, он функционирует как временный хаб. Здесь появились новые направления, открылись, например, прямые рейсы в Хабаровск и Владивосток.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Остаются открытыми также воздушные гавани в Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жизнь внутри закрытых аэропортов не останавливаюсь. Вместо вынужденного отпуска бортинженеры, авиадиспетчеры и агенты по регистрации занялись повышением квалификации. Они участвуют в профессиональных тренингах и обучающих программах.

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