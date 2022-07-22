Светлячковая тропинка на юге страны поразила россиян

Фото: vk.com/sakanoid
Эти снимки больше похоже на графику. Кажется, что на кадры наложены спецэффекты. От них аж рябит в глазах. Только это не графика. А обычная ночь в Абрау-Дюрсо.
- Она обернулась для меня настоящей сказкой, – пишет Tateshi Yokotaishi, автор снимков.
Фото: vk.com/sakanoid
Снимать волшебную тропу девушка не планировала. Она искала звездное небо. Его обещали синоптики. Но дойти до него Tateshi не успела.
- Зато я нашла целый космос в русле маленькой лесной речки, – призналась героиня.
Фото: vk.com/sakanoid
Серия кадров получила название «светлячковые тропинки». Она быстро разлетелась по социальным сетям. Многие пользователи не поверили, что кадры – настоящие. Они считали, что это графика.
- Это же нереально красиво, – делится Юрий. – Такое возможно только в фильмах. Но никак не в лесах Абрау-Дюрсо.
Фото: vk.com/sakanoid
Отметим, что застать светлячков на Кубани практически нереально. Они буквально испарились пару лет назад.
- Считается, что они – индикаторы экологии, – добавлял Максим.
Фото: vk.com/sakanoid
Как светлячки оказались в лесах под Новороссийском, еще неизвестно. Но благодаря им Tateshi Yokotaishi сняла уникальные кадры.
Считается, что эти жуки обладают редкой особенностью. Они имеют органы свечения – так называемые лантерны.
По словам ученых, встретить светлячков на Кубани можно с конца июня до начала августа. Только сделать это практически нереально. Они никогда не стоят на месте и постоянно перемещаются.
- А вы обратили внимание, как они позировали? Увидеть светлячка еще можно, на пару секунд. Но не больше, – объясняла Юлия.
Она застала жуков на дороге к дому йоге в этом же лесу. Но щелкнуть светлячков не смогла. Они просто растворились в воздухе.