Светлячковая тропинка на юге страны поразила россиян

Фото: vk.com/sakanoid

Эти снимки больше похоже на графику. Кажется, что на кадры наложены спецэффекты. От них аж рябит в глазах. Только это не графика. А обычная ночь в Абрау-Дюрсо.

- Она обернулась для меня настоящей сказкой, – пишет Tateshi Yokotaishi, автор снимков.

Фото: vk.com/sakanoid

Снимать волшебную тропу девушка не планировала. Она искала звездное небо. Его обещали синоптики. Но дойти до него Tateshi не успела.

- Зато я нашла целый космос в русле маленькой лесной речки, – призналась героиня.

Фото: vk.com/sakanoid

Серия кадров получила название «светлячковые тропинки». Она быстро разлетелась по социальным сетям. Многие пользователи не поверили, что кадры – настоящие. Они считали, что это графика.

- Это же нереально красиво, – делится Юрий. – Такое возможно только в фильмах. Но никак не в лесах Абрау-Дюрсо.

Фото: vk.com/sakanoid

Отметим, что застать светлячков на Кубани практически нереально. Они буквально испарились пару лет назад.

- Считается, что они – индикаторы экологии, – добавлял Максим.

Фото: vk.com/sakanoid

Как светлячки оказались в лесах под Новороссийском, еще неизвестно. Но благодаря им Tateshi Yokotaishi сняла уникальные кадры.

Считается, что эти жуки обладают редкой особенностью. Они имеют органы свечения – так называемые лантерны.

По словам ученых, встретить светлячков на Кубани можно с конца июня до начала августа. Только сделать это практически нереально. Они никогда не стоят на месте и постоянно перемещаются.

- А вы обратили внимание, как они позировали? Увидеть светлячка еще можно, на пару секунд. Но не больше, – объясняла Юлия.

Она застала жуков на дороге к дому йоге в этом же лесу. Но щелкнуть светлячков не смогла. Они просто растворились в воздухе.