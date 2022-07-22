Расстреливали из пистолета на глазах у прохожих: криминальный авторитет с наемниками в 2000-х убивал неугодных бизнесменов в Сочи

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи задержали троих мужчин в возрасте от 43 до 73 лет. Они обвиняются в убийстве 20-летней давности. Каждый был замешан в организации двух убийств бизнесменов, в том числе и по найму.

По данным следствия, один из обвиняемых решил отомстить двум предпринимателям Сочи. Ранее на 52-летнего мужчину были попытки покушения, после этого он задумал устранить обидчика.

- Знакомый фигуранта хотел завладеть торговыми павильонами жертв, которые располагались в Курортном городке Адлерского района Сочи, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что мужчины решили убить бизнесменов не самостоятельно. Компания обратилась еще к одному сочинцу. Местному жителю поручили убить одного из предпринимателей за деньги. Мужчина согласился.

Обвиняемые узнали, где будут находиться бизнесмены. Вечером в сентябре 2001 года наемник подкараулил 37-летнего мужчину рядом с рестораном на улице Ленина Адлерского района. Сочинец выстрелил в бизнесмена четыре раза. Мужчина скончался на месте.

- Убийство второго бизнесмена в марте 2002 года организаторы за денежное вознаграждение поручили совершить, на тот момент, 24-летнему местному жителю, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Заказчики рассказали о передвижениях жертвы по городу. Наемник выследил автомобиль бизнесмена рядом с санаторием. Он выстрелил в пассажирское сидение три раза. Бизнесмен умер в больнице от полученных травм.

- Оба дерзких заказных убийства были совершены при большом скоплении очевидцев, но, несмотря на это исполнителям удавалось скрыться, - заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», 44-летний обвиняемый в мае 2002 года совершил еще одно убийство. Во время бытового конфликта мужчина со своим знакомым нанес местному жителю 16 ударов газовым ключом и битой по голове.

- В ходе грамотно проведенных допросов, свидетели, даже спустя 20 лет смогли сообщить следователям детали, которые помогли выйти на след заказчиков и исполнителей убийств, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На данный момент в отношении одного заказчика и двух наемников завели уголовное дело. Обвиняемых заключили под стражу. Второй заказчик скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

По некоторым данным, один из задержанных является криминальным - это 76-летний Антраник Яланузян. Поговаривают, что преступления связаны еще с попыткой передела крупных земельных участков в Сочи.