В Турции дешевле, чем в Краснодарском крае Фото: Виктор КЛЮШКИН

На курорты Краснодарского края в середине июля приехали тысячи россиян. Судить об этом можно, если посетить в разгар дня (даже буднего) центральный пляж Сочи, Анапы и Геленджика. Туристов много, несмотря на то, что отдых на курортах Краснодарского края вряд ли можно назвать дешевым.

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) даже решили сравнить цены на проживание в отелях тоже популярной у россиян Турции с ценами на отдых в России.

Большой Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе они сравнили с турецкими провинциями Анталья, Аланья, Сиде, Белек, Кемер.

- Условия расчета были такими: смотрели минимальную и максимальную цену проживания на 10 ночей на 2 человек по имеющимся (доступных для бронирования) предложениям с 1 по 31 августа 2022 года по отелям с питанием AI («все включено»). Выводилась и медианная цена, которая в случае отелей является более корректным показателем, чем средняя цена, - пишет АТОР.

Проживание в трехзвездочных отелях Краснодарского края обойдется отдыхающим в шесть раз дороже турецких аналогов (16 491 против 98 447 ). На порядок дороже стоит отдых по системе "все включено" в четырех и пятизвездочных отелях (22 784 против 76 400 ).

Надо сказать, эксперты сравнивали цены без учета перелета.

ПОЧЕМУ В ТУРЦИИ ДЕШЕВЛЕ?

Чем больше гостей в отеле, тем богаче "шведский стол"

- В Турции система «все включено» начала развиваться и развивается прежде всего именно в больших объектах. Экономика системы «все включено» и экономика «шведской линии» напрямую зависит от объема номерного фонда и количества гостей – чем их больше, тем затраты ниже. Так как отели в 400–600 или 1000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания, - поясняет генеральный директор сети «Ателика» Алексей Высоканов.

Гигантов туриндустрии, подобных турецким отельерам, на курортах Краснодарского края пока нет.

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