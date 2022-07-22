1 млн рублей, вставные челюсти и лопата: что необычного пассажиры теряли в аэропорту Сочи

В аэропорту есть "Бюро находок". Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

22 июля в России празднуется шуточный праздник День находок. Все забывчивые счастливчики могут ответить свое везение. Помните песню из советского мультика «Бюро находок»: «Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, Вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть». Такое место для всех потеряшек есть и в международном аэропорту Сочи.

В один день больше всего повезло одному пассажиру. Мужчина случайно забыл чемоданчик в кафе. Но он был не простой, а золотой. В нем был 1 миллион рублей. Пассажир уже и не надеялся увидеть деньги снова. Но, когда вернулся на следующий день на аэровокзал, то безумно обрадовался. Миллион сохранили сотрудники «Бюро находок».

- В аэропорту Сочи работает камера хранения забытых вещей и невостребованного багажа, в которой можно найти свои вещи, оставленные не только в самолете, но и в здании терминала, на его привокзальной площади или на парковке, - отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Как стало известно «КП»-Кубань», каждый месяц пассажиры оставляют в аэропорту более тысячи вещей. В 2021 году в «Бюро находок» попало 11 595 единиц потеряшек. А с 1 января этого года в аэропорту нашли 5 837 оставленных вещей. И чего только не находили сотрудники.

- Это были чемоданы, коляски, гитары, планшеты, часы и ювелирные украшения. Сотрудники вспоминают, что были на хранении вставные челюсти, костыли, совковая лопата и даже буек, - рассказывают «КП»-Кубань» работники сочинского аэропорта.

Кстати, если вы потеряли вещи, то, скорее всего, они находятся в камере хранения. Потеряшки находятся в аэропорту до 180 дней. При этом хранятся бесплатно забытые вещи в течение двух календарных дней. Если этот срок превышен, то вам придется оплатить услугу по прейскуранту.

- При получении забытой вещи или багажа вам необходимо будет детально описать их содержимое, - отмечают в пресс-службе аэропорта Сочи. - После истечения 6 месяцев, найденные, но невостребованные вещи и багаж подлежат утилизации согласно акту на списание. Для скоропортящихся продуктов действуют более ранние сроки.