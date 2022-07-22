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Общество22 июля 2022 11:49

Улицы Сочи будут погружаться под воду каждые три часа на протяжении суток 22 июля

Оперштаб спрогнозировал, что улицы Сочи будут погружаться под воду каждые три часа на протяжении суток 22 июля
Ева МУР
Шторм обрушится на курорт в ближайшие часы 22 июля

Шторм обрушится на курорт в ближайшие часы 22 июля

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Циклоны терроризируют курорт. По данным Гидрометцентра, июль - самый дождливый месяц в субтропическом климате Сочи. Но летом 2022 года непогода испытывает город, ее туристическую инфраструктуру, а главное - настроение отдыхающих на прочность.

Штормовое предупреждение по целому комплексу метеоявлений спасатели и синоптики сделали еще вчера, 21 июля. Но в него уже внесены коррективы.

- Находясь в эпицентре непогоды, спрогнозировать ее гораздо проще, чем накануне, - говорят в сочинском гидрометцентре.

К слову, это тот случай, когда всем хотелось бы, чтобы прогноз синоптиков не сбылся.

- В течение суток поле осадков будет выходить на участок Туапсе – Лазаревское. Средняя интенсивность составит до 10 мм каждые 3 часа. Резкое обострение ситуации прогнозируют с полуночи до 9 утра 23 июля. Площадь и интенсивность осадков на участке Джубга-Лазаревское кратно увеличится, не исключены залповые ливни. С 9 утра субботы, 23 июля, интенсивность снизится, при этом дожди продолжатся ориентировочно до 21 часа, - сообщают в оперштабе.

Больше всего в Сочи опасаются схода селевых потоков. Это неконтролируемые природные явления, которые приносят массу разрушительных последствий.

По-прежнему есть опасность формирования смерчей в Черном море.

Напомним, 22 июня смерч в Лазаревском районе вышел на сушу и разметал в щепки прибрежное кафе. Только по счастливой случайности никто из многочисленных посетителей и прогуливающихся на набережной в этот момент не пострадал.

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