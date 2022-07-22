Шторм обрушится на курорт в ближайшие часы 22 июля Фото: Виктор КЛЮШКИН

Циклоны терроризируют курорт. По данным Гидрометцентра, июль - самый дождливый месяц в субтропическом климате Сочи. Но летом 2022 года непогода испытывает город, ее туристическую инфраструктуру, а главное - настроение отдыхающих на прочность.

Штормовое предупреждение по целому комплексу метеоявлений спасатели и синоптики сделали еще вчера, 21 июля. Но в него уже внесены коррективы.

- Находясь в эпицентре непогоды, спрогнозировать ее гораздо проще, чем накануне, - говорят в сочинском гидрометцентре.

К слову, это тот случай, когда всем хотелось бы, чтобы прогноз синоптиков не сбылся.

- В течение суток поле осадков будет выходить на участок Туапсе – Лазаревское. Средняя интенсивность составит до 10 мм каждые 3 часа. Резкое обострение ситуации прогнозируют с полуночи до 9 утра 23 июля. Площадь и интенсивность осадков на участке Джубга-Лазаревское кратно увеличится, не исключены залповые ливни. С 9 утра субботы, 23 июля, интенсивность снизится, при этом дожди продолжатся ориентировочно до 21 часа, - сообщают в оперштабе.

Больше всего в Сочи опасаются схода селевых потоков. Это неконтролируемые природные явления, которые приносят массу разрушительных последствий.

По-прежнему есть опасность формирования смерчей в Черном море.

Напомним, 22 июня смерч в Лазаревском районе вышел на сушу и разметал в щепки прибрежное кафе. Только по счастливой случайности никто из многочисленных посетителей и прогуливающихся на набережной в этот момент не пострадал.

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