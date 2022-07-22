На дне самого большого озера в Краснодарском крае ищут захороненные бочки с вином и рухнувший самолет

На дне озера найдены боеприпасы, бутылки из-под вина и деталь самолета. Фото: Жизнь Абрау

На дне Абрау-Дюрсо ищут захороненные бочки и рухнувший самолет времен Великой Отечественной войны. Поисковики надеются развеять или подтвердить местные легенды, связанные с самым большим озером в Краснодарском крае. Оно стало молчаливым свидетелем разных эпох, но сейчас разговорить его пытаются специалисты. Под толщей воды они уже нашли дореволюционные артефакты, а также те, что связаны с периодом оккупации и лихими 90-ыми.

- Сейчас мы обследуем центральную часть озера. Аквалангисты спускаются вниз и достают различные находки для того, чтобы составить представление об Абрау-Дюрсо конца 19 – начала 20 века. Ведь очевидцев тех лет не осталось. Будем шаг за шагом восстанавливать историю этого места, - рассказал «КП»-Кубань» руководитель Новороссийского центра поисковых работ Михаил Романенко.

Среди самых раритетных находок этого сезона – посуда и фарфоровые статуэтки царских времен, а также множество бутылок из-под шампанского. Они больше, чем современные, а открывали их необычным способом – просто срубали верх горлышка саблей или шашкой.

- Скорее всего, ложки, вилки, тарелки попадали в озеро во время прогулок знати на лодках. То, что упало в воду уже нельзя было достать, но хорошо сохранилось. В пресном водоеме срок жизни вещей больше, чем, например, в море, - отметил Романенко.

Поисковики пытаются разгадать несколько загадок озера Абрау-Дюрсо времен Великой Отечественной войны. Винный завод в этот период был эвакуирован. По легенде, под водой оказались тысячи литров вина.

- Есть версия, что наши военные моряки на понтонах выходили в озеро и топили винные боки, чтобы они не достались врагу. В 2001 году в Новороссийск приезжала делегация ветеранов Вермахта. Среди них был австрийский генерал, в 1940-ых он был простым солдатом и служил здесь. Он рассказал, что когда Абрау-Дюрсо оккупировали, то советские воины похоронили на дне озера 20 тысяч бутылок вина. Эту информацию мы хотим проверить, - делится Михаил Романенко.

Помимо винного клада поисковики ищут останки рухнувшего в озеро самолета. Уже найден клапан от двигателя, но пока непонятно, какой армии принадлежало воздушное судно и при каких обстоятельствах оно было повреждено.

Старинные бутылки из-под шампанского больше современных. Фото: Жизнь Абрау

Под толщей ила попадаются аквалангистам многочисленные боеприпасы, знаки отличия и личные вещи советских и немецких солдат и офицеров. Среди находок даже современный пистолет. Возможно, он оказался на дне во дни лихих 90-ых.

- Поисковые работы на озере будут проводится не один год, оно очень большое. Уже получено официальное разрешение от Министерства природных ресурсов края, - сообщил Михаил Романенко. - Все находки мы передаем заводу «Абрау-Дюрсо». Позже вся коллекция станет основой нового музея.