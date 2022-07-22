Последствия ливня в Краснодаре 22 июля 2022: город сковали 8-балльные пробки, а дороги ушли под воду

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Мощный ливень обрушился на Краснодар сегодня, 22 июля. Основной удар пришелся на центр города. Под воду ушел Фестивальный микрорайон.

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видны плавающие машины. Они буквально скользят по волнам, которые образовались из-за залпового ливня.

Также ощутили на себе последствия ливня в Краснодаре 22 июля жители Западного обхода. Он первым принял на себя удар стихии. Мощный ливень парализовали движение на дороге.

- Это даже не пятничные, а столичные пробки, – писали люди в соцсетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигали восьми баллов. И это за два часа до конца рабочего дня.

Фото сервиса Яндекс. Пробки

- То есть пиковые нагрузки на дороги еще впереди, – добавляли другие пользователи.

Последствия ливня в Краснодаре 2022 22 июля уже устраняют коммунальщики. На улицах дежурит техника. Она откачивает воду.

- Ситуацию мониторят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Фото: krd.ru

Также неутешительно звучат прогнозы синоптиков. Они убеждены, что мощные ливни продлятся в Краснодаре до конца субботы, 23 июля.

- Еще возможны грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду, – добавляют метеорологи.

Не исключено, что устранять последствия ливня в Краснодаре 22 июля будут еще долго. Если прогнозы синоптиков оправдаются, то осадки не прекратятся как минимум до конца суток.