Мужчина получил в наказание 9 суток ареста. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд арестовал жителя Сочи за публичный секс в сквере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Напомним, 40-летнего местного жителя вместе с дамой в неглиже застали в самом центре городского сквера. Они занимались любовью под пальмами. Бесстыдников не смутило и то, что предаваться разврату они начали рядом с воинским мемориалом. Буквально в паре метров от них установлен монумент «Якорь и пушка».

Коммунальщики, чья работа встала из-за плотских утех, засняли парочку на видео. Именно по этому ролику полиция сумела вычислить одного из участников. Мужчину задержали, отвезли в отдел для беседы, там же составили на него протокол. Действия сочинца расценили как мелкое хулиганство.

- Лицо, привлекаемое к административной ответственности, установлено сотрудниками полиции после появления в сети видео, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань»в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - В ролике видно как пара занимается сексом в общественном месте, на газоне перед зданием библиотеки.

При этом, по данным суда, на замечания окружающих они не реагировали.

- Ко всему прочему мужчина выражался нецензурной бранью, демонстрируя явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок, - добавляет Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В судебном заседании нарушитель свою вину признал. А вот имя своей спутницы раскрывать не стал - ее до сих пор разыскивают правоохранители.

В итоге суд постановил признать мужчину виновным. Ему назначили административное наказание в виде ареста сроком на 9 суток.

А тем времнем, полиция Сочи сейчас ищет еще одну парочку, которая не удержалась и занялась сексом на глазах у многочисленных отдыхающих на пляже. Они совсем не постеснялись. В море отправились на сапбордах, которые взяли в аренду. На них и занялись любовью, несмотря на людей вокруг.

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