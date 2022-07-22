Самородок из Краснодара спел в шоу Андрея Малахова

Два Андрея: известный телеведущий и начинающий артист. Фото: архив семьи Багдасарян.

Андрею Багдасаряну из Краснодара сейчас семнадцать лет, а профессионально петь он начал в девять. Необычно чистый тембр расслышали друзья семьи, приехавшие в гости из Казахстана.

– Как обычно, мы попросили сына спеть для гостей, а когда он допел, друзья спросили: «Андрей, наверное, где-то учится?». Когда узнали, что сын – самородок, посоветовали: «Срочно отдавайте заниматься вокалом, у парня талант», – рассказывает отец Андрея Борис Багдасарян. – Сначала сын ходил в Межшкольный эстетический центр Краснодара, потом мы перевели его в класс эстрадного вокала музыкального отделения детской школы искусств № 4. Параллельно сын занимается в культурно-просветительском центре имени Ованеса Туманяна у педагога Армине Товмасян.

Андрей и его педагог Армине Товмасян. Фото: архив семьи Багдасарян.

Награды и дипломы конкурсов вокалистов в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, которые выиграл Андрей Багдасарян, давно уже занимают не одну полку. Даже во время нерабочих дней и пандемии молодой вокалист выиграл несколько онлайн-конкурсов. Недавно привез гран-при III международного фестиваля-конкурса армянского народного творчества «Аревахач» в Сочи, где пел «Жди меня там» Севака Ханагяна.

Приглашение в эфир сочли розыгрышем

Снятый на мобильный телефон видеоролик, в котором Андрей Багдасарян поет «Жди меня там» на Ютубе и в «Одноклассниках» посмотрели уже больше 800 тысяч пользователей. Андрей пел на свадьбы сына близкого друга отца и даже не знал, что его снимают. Именно эту запись увидели в Интернете редакторы шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» и связались с отцом начинающего певца.

– Когда позвонили помощники Малахова и пригласили нас на съемки в Москву, я сначала подумал, что это розыгрыш и попросил телефон, чтобы перезвонить и убедиться в обратном, – добавляет Борис Багдасарян. – Мы с Андреем сели в автомобиль и за тринадцать часов домчали до киностудии имени Горького на ВДНХ, где снимают «Песни от всей души». Перед съемками у сына была всего одна репетиция и один прогон: сначала редакторы предложили петь под фонограмму, но когда услышали голос сына, сказали: записываем номер Андрея только «вживую».

В шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» за одним большим столом собираются таланты-самородки – те, кому есть, чем поразить страну. Герои в душевной обстановке рассказывают о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках, а в перерывах – исполняют любимые народные песни и известные хиты. 24 июля в 18:00 на канале «Россия-1» мы увидим, как Андрей Багдасарян поет «Жди меня там».

Андрей Багдасарян профессионально поет с девяти лет. Фото: архив семьи Багдасарян.

– Первоначально сын должен был спеть две песни: одну за столом, другую – на сцене, но успели записать только один номер и интервью Андрея с его тезкой Андреем Малаховым, – объясняет Борис Багдасарян. – Мы, конечно, сначала расстроились, но редакторы шоу успокоили: эта встреча – не последняя, мы с вами еще свяжемся.