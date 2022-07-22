Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 13:53

Хозяин заклеил рот скотчем крокодилу, чтобы фотографировать с ним туристов на Кубани

Фотограф с животным был замечен на пляже в станице Голубицкой
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фотограф обмотал скотчем пасть крокодилу. Фото: КП-Кубань

Фотограф обмотал скотчем пасть крокодилу. Фото: КП-Кубань

Пляжные фотографы готовы пойти все, чтобы заработать в сезон. Хозяин небольшого крокодила заклеил животному рот скотчем и предлагал сделать снимок на память. Такой жестокий прием по укрощению рептилии вызвал негодование среди туристов, которые отдыхали на пляже "Молодежный" в станице Голубицкая.

- Крокодил еле живой. Лапы безжизненно висят. Видно, что ему плохо от жары и от того, что его весь день таскают. Да еще и рот обмотан скотчем, - рассказал "КП"-Кубань" очевидец Виталий.

Отдыхающие на пляже не спешат фотографироваться с измученной рептилией. Они считают, что ей здесь не место, а у горе-предпринимателя нужно отобрать животное.

- Он просто доведет крокодила до гибели. Ему же постоянно нужна вода, - считают очевидцы.

Ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала, что в Анапе у мужчины забрали змею и черепаху за платные фотосессии на набережной без лицензии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Истошно не кричат, но продолжают донимать. Туристов шокировали пляжные фотографы в Анапе

По словам отдыхающих, сделать снимки за деньги им предлагают уже не так навязчиво (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП