Девушка встала на колено и сделала предложение парню в Краснодаре

Пока ее милый тянут с предложением руки и сердца, девушка взяла дело в свои руки. Фото: Архив "КП"

Сколько можно ждать предложения руки и сердца от любимого? Вот и краснодарка решила взять судьбу в свои руки, иначе пока он догадается. Погасила свечи, загадала желание и все сделала сама. Она купила кольцо в ювелирном магазине, встала на колено перед парнем, сделала ему предложение и расплакалась.

Пока ее милый тянут с предложением руки и сердца, девушка взяла дело в свои руки. Свидетелями необычной сцены стали посетители торгового центра «Галерея Краснодар», которые и сняли ее на видео. На их глазах под крики «Горько!» обескураженный возлюбленный сначала застеснялся, потом помог подняться девушке и обнял ее. Хотя заветного «да» и не сказал.

Хотя неизвестная красавица и пошла наперекор традициям, а ее возлюбленный был шокирован, кажется, их история все-таки закончиться счастливо: как и положено, свадьбой.