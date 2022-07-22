«Восточный коридор» в Краснодаре: когда начнется строительство транспортной развязки

О новой развязке мечтают многие жители города. Фото: Влад КОМЯКОВ

«Восточный коридор» в Краснодаре - это один из глобальных проектов в кубанской столице. Строительство Восточного транспортного коридора поможет решить одну из самых болезненных проблем. По новым развязкам можно будет попасть из Прикубанского округа в Карасунский, при этом, не заезжая на Северные мосты. Сейчас у водителей есть помеха - железная дорога. Кроме того, появится новая дорога в город - от Восточного обхода. Причем добраться до центра Краснодара можно будет без светофоров.

Поэтому реализации проекта уже несколько лет с нетерпением ждут не только жители города, но и гости. Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, когда начнется строительство.

- По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева разрабатывается несколько этапов строительства Восточного подъезда к Краснодару. Проектирование разбито на восемь этапов, четыре из них — ведется администрацией города, четыре — министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, - рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы города Владимир Архипов.

Сейчас обсуждается проект транспортной развязки, которая связывает улицы Шевченко и Тихорецкую, и предполагает выезд на Володарского.

- Проект разработан. На сегодняшний день он находится в краевой экспертизе, - уточняет Владимир Архипов. - Положительное заключение проект должен получить до конца 2022 года. Далее с краевым минтрансом мы будем определяться об этапности финансирования, реализации каждого этапа Восточного подъезда к городу. Этот проект - один из приоритетных.

Напомним, что ранее сообщалось - положительное заключение экспертизы получил проект реконструкции пересечения дорог по Восточно-Кругликовской и Тихорецкой, а также реконструкции дороги по Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го проезда Тихорецкий.