Ливень в Краснодаре 22 июля 2022: город встал в десятибалльных пробках, подтоплены улицы

На некоторых улицах машины утонули.

Очередной ливень в Краснодаре добавил хлопот всем жителям. Стоит сказать, тучи над городом сгущаться начали к полудню, а уже после обеда кубанскую столицу стало заливать. Дождь стоял стеной. Продолжался он недолго, однако последствия непогоды устраняют до сих пор.

Неприятный сюрприз стихия преподнесла автолюбителям. В пятничный вечер многие хотели добраться поскорее домой, но это не удалось. На дорогах из-за луж образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезные заторы в городе возникли уже к 16:30. В городе отмечались 10-балльные пробки - красным «горели» не только основные магистрали, но небольшие улицы.

Под водой оказалась не только проезжая часть. Так, автовладельцы, оставившие своих ласточек на парковке в Фестивальном микрорайоне, с ужасом наблюдали, как тонут их машины. Лужи были такие глубокие, что достигали капота авто. Замглавы города Владимир Архипов объяснил, почему ливень в Краснодаре затопил улицы в Фестивальном микрорайоне.

- Большинство коллекторов построены в советские годы. Возводились они по ГОСТам тех времен, - сказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы Краснодара Владимир Архипов. - И в государственном стандарте того времени указано, что при сильном выпадении, допускается частичные подтопления проезжей части и тротуаров. А именно такой дождь был 22 июля в Краснодаре.

На улицах работает водооткачивающая техника, на данный момент специалисты отрабатывают заявки, поступившие от горожан.

- В Краснодаре в результате сильных дождей в оперативные службы города поступило 35 заявок на откачку воды, - уточняют в оперативном штабе Кубани. - В ликвидации последствий задействовано 44 человека и 13 спецмашин.

По прогнозам синоптиков, расслабляться краснодарцам не стоит. Ливень в Краснодаре прогнозируют 23 и 24 июля, ожидаются также грозы и усиление ветра.