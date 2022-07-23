Смыло во время шторма. Чем закончилась трагедия с туристами из Ставропольского края, унесенными в море в Сочи месяц назад

Как выглядел кемпинг унесенных в море туристов в Сочи. Фото: Сергей Тащиев

Этот трагический случай произошел ровно месяц назад. Две ставропольские семьи отдыхали на побережье Черного моря. Туристы путешествовали на личных автомобилях ВАЗ-2114 и «Ауди». Хотели посмотреть красоты Краснодарского края. На ночлег отдыхающие спустились на машинах - припарковались под мостом у реки Чемитоквадже. Несмотря на то, что жителей и гостей курорта предупреждали о непогоде, семьи решили не уезжать. Они разбили палаточный городок, который во время непогоды накрыло волной селя. Удар стихии пришелся глубокой ночью. Людей, которые спали, стало уносить в море. Потоки были такими мощными, что схватиться и выбраться было просто невозможно.

Единственным спасенным, который чудом выжил во время непогоды, оказался Александр Грушевский. Его вытащили из моря спасатели. Турист дрейфовал на обломке бревна, которое и заметили спасатели. У него было сильное переохлаждение, но состояние мужчины, к счастью, удалось стабилизировать.

Чудом выживший Александр Грушевский и его жена Виктория, которая, к сожалению, погибла.

Еще двух женщин нашли погибшими в первый же день поисков. А вот остальные все еще считаются без вести пропавшими. Не найден один мужчина и трое детей.

Семьи разыскивали спасатели и добровольцы, был задействован и вертолет, который осматривал территорию с высоты. Также в море спускались водолазы. 4 июля стало известно, что активная фаза поисков завершена.

- Поиск теперь осуществляется маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии, - объяснили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Спустя месяц шансов отыскать пропавших туристов практически нет. Более того, есть версия, что туристы находятся… под землей.

- Поскольку машины так и не были найдены, мы считаем, что авто находятся под выносным грунтом в устье Чемитоквадже. А люди заточены внутри, - сказал замначальника ЮРПСО МЧС России Юрий Беляков.

Не исключается и еще одна версия. Поскольку потоки воды были сильными, людей могло унести в море далеко от Сочи.

- Их могло унести морским течением в северном направлении – в сторону Новороссийска, - добавляет Юрий Беляков. - К сожалению, надежды найти живых людей почти нет.