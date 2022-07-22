Отравление в аквапарке Анапы: госпитализированы пятеро детей и четверо взрослых

Сотрудники Роспотребнадзора и эпидемиологи проведут расследование в аквапарке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отравление в аквапарке Анапы произошло 22 июля. Как стало известно, сразу нескольким посетителям потребовалась госпитализация после того, как они искупались в бассейнах. Подробности этой ситуации рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

- По предварительным данным, в аквапарке «Золотой Пляж» произошел технический сбой в оборудовании, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - Из-за этого увеличилась концентрация хлора в воде.

По поручению мэра Анапы на место незамедлительно выехал его заместитель по соцвопросам.

- На данный момент всем пострадавшим оказана необходимая помощь, - добавляют в региональном оперштабе. - В больницу госпитализировали пять детей и четырех взрослых.

Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Однако пациенты пока остаются под наблюдением медиков.

Эта ситуация находится на контроле мэрии Анапы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также стало известно, что специалисты Управления Роспотребнадзора и "Центра гигиены и эпидемиологии" по Краснодарскому краю выехали на место ЧП.

- Они проведут соответствующее расследование, а также отберут необходимые пробы, - добавляют в оперативном штабе края.

Напомним, ранее сообщалось, что Следком Кубани начал проверку после отравления детей в поезде Череповец - Адлер. Группу подростков, ехавших из Вологодской области в детский лагерь Туапсинского района, госпитализировали. У ребят диагностировали кишечную инфекцию. Шесть человек сняли с поезда в Горячем Ключе, еще 10 – доставили в больницу, когда дети приехали в Лермонтово. Все пострадавшие питались в вагоне-ресторане по пути следования.