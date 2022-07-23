Последствия залпового ливня в Сочи 23 июля 2022: реки переполнены, улицы и машины уходят под воду, движение на курорте парализовано

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Непогода разгулялась на побережье Черного моря. Уже вторые сутки на курорте действует штормовое предупреждение. Оно сохранится как минимум до конца субботы.

Этой ночью на курорте выпала практическая месячная норма осадков – 90 мм. За пару часов ушли под воду улицы курорта. Вместе с дорогами тонули машины. По словам очевидцев, вода заходила даже в салоны авто.

- Я видел, как людей волной выбрасывало из машины, – писала в соцсетях Юлия.

Некоторые даже сплавлялись по курорту на лодках. И помогали другим людям, которые застряли в магазинах и кафе. Из-за разгула стихии переполнились горные реки.

- Не понимаю, как они еще не вышли из берегов, – добавлял Юрий. – Вода уже текла по краю ограждений.

Стихия разгулялась во всех районах курорта. Но основной удар приняли на себя Дагомыс и Лазаревское. Там горные реки стали похожи на водопады.

- Никто не хочет сплав на рафте? – предлагал в соцсетях Иван.

Неизвестно, нашлись ли желающие для спуска. Но больше сообщений Иван не оставлял. Напомним, что власти Сочи просили туристов не покидать дома и номера отелей на время шторма.

Также на курорте закрыты все пляжи. Из-за непогоды на побережье разгулялся шквалистый ветер. Его порывы уже достигали 20-22 м/с.

По сообщениям краевого оперштаба, ливень подтопил 7 дворов и 2 многоэтажки. Причем вода зашла в подвалы и подъезды.

- Также зафиксировали подтопление федеральной дороги А-147 в районе АЗС «Роснефть» по ул. Калараш на участке протяженностью около 200 метров, – добавлял в штабе.

Отмечается, что вода уже сошла. Но на критических участках остались техника и дежурные и пробки. На пике они достигали 10 баллов. Но сейчас значения упали в два раза.