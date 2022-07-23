В Геленджике на пляже погибла женщина

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото из архива КП

Трагедия произошла в Геленджике. На пляже курорта скончалась женщина - она погибла на глазах у туристов.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, все случилось в районе ТЦ «Янтарь». Женщина шла по территории пляжа, но в какой-то момент упала на песок. К ней быстро направился спасатель для оказания первой помощи.

Но привести в чувство упавшую женщину не удалось. Она скончалась на месте. Сотрудники пляжа вызвали скорую помощь, после чего тело женщины увезли.

По словам очевидцев, посетительница пляжа могла скончаться от удара током, задев провода от холодильника с мороженым. Точную причину смерти и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.

- Следственным отделом по городу Геленджику проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП» - Кубань» помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

61-летняя пенсионерка утонула на глазах у туристов на пляже в Новороссийске

У женщины внезапно прихватило сердце (читать далее)