Что происходит в Сочи после ливня 23 июля 2022: курорт готовится к новому удару стихии

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Непогода взяла паузу. Впервые за сутки на курорте выглянуло солнце и исчезли тучи. Только расслабляться местным жителям нельзя.

По прогнозам синоптиков, вечером на побережье Черного моря вернутся залповые ливни. Причем они придут со шквалистым ветром. Его порывы будут достигать 20-25 м/с.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Пока на курорте спокойно. Местами с улиц даже сошла вода. Но не везде. Основной удар стихии пришелся на Лазаревский район.

- По отдельным адресам вода зашла во дворы и подвалы, – написал в телеграме глава города Алексей Копайгородский. – Пострадавшие территории уже обошли сотрудники районной администрации.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Отмечается, что специалисты уже оказывают помощь местным жителям. Еще на курорте заработала горячая линия. Она появилась в Лазаревском, Лоо и Дагомысе.

- От нанесённого мусора расчищаются улицы, распиливаются и вывозятся упавшие деревья и ветки, – добавил мэр курорта.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Отмечается, что специалисты расчистили ливневые канализации. Из-за нового фронта им уделили особое внимание. Ожидается, что ливни зарядят на курорте после 18 часов.

- Может выпасть до 40 мм осадков. На федеральных дорогах выставлена техника и дежурные мастера участков ФКУ «Черноморье», - заключил Алексей Копайгородский.

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Также на курорте исчезли пробки. Они появились из-за локальных подтоплений. Местами заторы достигали 200-400 метров.

Однако местных жителей и туристов просят не покидать дома и отели и отказаться от поездок на личном авто. Причем парковать машины стоит вдали от рек. Чтобы его не унесло, если вода выйдет из берегов.

Также из-за штормового предупреждения закрыты пляжи курорта. Этот запрет сохранится как минимум до конца суток. Еще над морем возможно образование смерчей.