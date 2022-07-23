Водитель и пассажирка легковушки погибли в ДТП с мусоровозом под Новороссийском

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: кадр из видео

Смертельная авария произошла в субботу, 23 июля, под Новороссийском. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария случилась на трассе Новороссийск – Керчь. 41-летний водитель за рулем мусоровоза ехал со стороны поселка Убых. По предварительным данным, он не справился с управлением. Из-за этого грузовик въехал в ограждение, после чего машину отбросило на встречку.

В это время здесь проезжала легковушка Lada Kalina, с которой и столкнулся мусоровоз. Машиной управлял 35-летний водитель, в салоне также находились 39-летняя женщина и 16-летняя девочка.

В результате аварии водитель и пассажирка скончались на месте ДТП. Подростка с травмами госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы и спецтехника. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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