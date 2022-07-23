Фото: скриншот видео

В селе Небуг под Туапсе смерч вышел на сушу и разгромил кафе в селе Небуг под Туапсе. Видео случившегося появилось в соцсетях. На кадрах видно, как воронка налетает на кафе, сносит жалюзи и сметает все на своем пути. Когда смерч вышел на сушу, персонал закрывал ставни. Но не успел.

Мощный порыв ветра буквально снес завесу. И залетел в заведение, разбросав еду, приборы и мебель.

- Кажется, ни один клининг не возьмется за это кафе, – шутили пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как люди в ужасе убегали от смерча и прикрывали головы руками. К счастью, никто не пострадал. Но десяти секунд разгула стихия хватило для парализации работы заведения. Теперь персонал ждет длительная уборка.

Залповые ливни и ураган обрушились на побережье Черного моря. Основной удар пришелся на Сочи. За пару часов на курорте выпало 90 мм осадков. Это практически месячная норма для города.

Из-за ливня ушли под воду улицы Лазаревского и Дагомыса. Здесь подтопило несколько дворов и домов. Чудом не вышла из берегов река. Она достигла критических значений, но не пересекла отметку.

Причем стихия не пощадила даже многоэтажки. Они тонули вместе с домами и машинами. Мощные волны вскрывали авто не хуже, чем угонщики. Но они ничего не крали – только портили салон.

Из-за дождей даже подтопило федеральную трассу. Небольшой затор образовался в сторону Адлера. Утром он достигал восьми баллов. Но вода быстро ушла, и движение возобновилось в полном объеме.