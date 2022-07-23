В Сочи машину с людьми едва не унесло потоком воды

Улицы города превратились в реки Фото: кадр из видео

В Сочи нагрянула очередная стихия. Улицы на курорте превратились в реки – потоки воды сносят все на своем пути. Под удар непогоды попали автомобили, припаркованные во дворах.

Видео с мест разгула стихии активно публикуют пользователи социальных сетей. На одном из них жители засняли, как машину с людьми едва не унесло бурным потоком.

На кадрах видно, как несколько припаркованных автомобилей начинают буквально плыть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в результате никто из жителей не пострадал. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Помощь на месте оказали сотрудники Южного регионального спасательного отряда - водителям помогли выбраться из водяного плена.

Всего за минувшие несколько часов в городе подтопило дворы в Центральном и Хостинском районе. Как сообщают в оперативном штабе Краснодарского края, в реке Бзугу уровень воды поднялся до неблагоприятной отметки. На место выехали глава района и спасатели.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. За ситуацией в городе следит межведомственный оперативный штаб.

При возникновении ЧС жителей и гостей Сочи просят сообщать по номерам 010 либо 112.